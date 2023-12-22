Friday, 22 December 2023 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات ترسل 100 طن إمدادات غذائية وإنسانية ومستلزمات طبية للاجئين السودانيين

12/22/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة إرسالها طائرة محملة بحوالي 100 طن من الامدادات الغذائية والإنسانية والطبية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للاجئين السودانيين في جنوب السودان.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إرسال تلك الإمدادات يأتي من خلال برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها على اللاجئين السودانيين لتشمل عددا من دول الجوار السوداني بما يساهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين وتزويدها بسلة متكاملة من الإمدادات الضرورية والخدمات الطبية.
ونقلت (وام) عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الإماراتي سلطان الشامسي قوله إن بلاده بذلت منذ بداية الأزمة جهودا إنسانية مكثفة لمتابعة الوضع الإنساني للشعب السوداني عبر تدشين جسر جوي مع جمهورية السودان وجمهورية تشاد في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار وخاصة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأضاف الشامسي أن دولة الإمارات قدمت كذلك حوالي 8810 أطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 133 طائرة إمدادات إضافة إلى سفينة حملت نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة وإعادة تأهيل ثلاث مدارس وحفر ثلاثة آبار وكذلك إقامة مستشفى ميداني في مدينة (أمدجراس) التشادية في إطار التزامها الثابت ونهج قيادتها الرشيدة بمساعدة الدول والشعوب في الأوقات الصعبة. (النهاية)

س خ م / م م ج




MENAFN22122023000071011013ID1107649733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث