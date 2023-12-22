الإمارات ترسل 100 طن إمدادات غذائية وإنسانية ومستلزمات طبية للاجئين السودانيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة إرسالها طائرة محملة بحوالي 100 طن من الامدادات الغذائية والإنسانية والطبية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للاجئين السودانيين في جنوب السودان.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن إرسال تلك الإمدادات يأتي من خلال برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها على اللاجئين السودانيين لتشمل عددا من دول الجوار السوداني بما يساهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين وتزويدها بسلة متكاملة من الإمدادات الضرورية والخدمات الطبية.
ونقلت (وام) عن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الإماراتي سلطان الشامسي قوله إن بلاده بذلت منذ بداية الأزمة جهودا إنسانية مكثفة لمتابعة الوضع الإنساني للشعب السوداني عبر تدشين جسر جوي مع جمهورية السودان وجمهورية تشاد في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار وخاصة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
وأضاف الشامسي أن دولة الإمارات قدمت كذلك حوالي 8810 أطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 133 طائرة إمدادات إضافة إلى سفينة حملت نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة وإعادة تأهيل ثلاث مدارس وحفر ثلاثة آبار وكذلك إقامة مستشفى ميداني في مدينة (أمدجراس) التشادية في إطار التزامها الثابت ونهج قيادتها الرشيدة بمساعدة الدول والشعوب في الأوقات الصعبة. (النهاية)
س خ م / م م ج
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