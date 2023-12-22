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مجلس الأمن يعتمد قرارا حول غزة يدعو لإيصال المساعدات فورا وعلى نطاق أوسع

12/22/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 12 (كونا) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار (2720) - الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس - بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع والتحقق من طابعها الإنساني.
ويطلب القرار أيضا من المنسق الجديد أن يقوم بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق هذه الدول بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات.
كما يطالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسق للوفاء بولايته "من دون تأخير أو عوائق".
وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية ووصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين بمن فيهم الأطفال" مؤكدا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
ودعا القرار أطراف النزاع أيضا إلى إتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه" بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر (كرم أبو سالم) الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي والغذاء والإمدادات الطبية.
ويطالب القرار المعتمد مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار (2712) الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر الماضي بالكامل وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري - الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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