واشنطن ترحب بقرار طوكيو نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 12 (كونا) -- رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة بموافقة طوكيو على نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي المصنعة في اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سوليفان في تصريح صحفي "نرحب بإعلان حكومة اليابان اليوم أنها ستنقل صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى الولايات المتحدة لتجديد المخزونات الأمريكية الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأضاف أن "هذا القرار يسهم في أمن اليابان من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بقدرات موثوقة على الردع والرد".
وذكر أن "الرئيس جو بايدن يقدر ويدعم بقوة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وسنواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائنا اليابانيين لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وكانت وكالة (كيودو) اليابانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الحكومة اليابانية خففت قواعد تصدير المعدات الدفاعية ووافقت على قرار بشأن إمكانية إرسال أنظمة دفاع صاروخية من طراز (باتريوت) وصواريخ مصنوعة في اليابان بموجب ترخيص أمريكي.
وذكرت أن اليابان تستعد لشحن صواريخ (باتريوت) إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة وذلك في أول تعديل كبير تجريه الدولة المسالمة للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.
يذكر أن الضوابط الجديدة على التصدير لا تزال تمنع اليابان من شحن الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا إلا أن أوكرانيا قد تستفيد منها بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا لأنها تعزز قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لكييف. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN22122023000071011013ID1107649731
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