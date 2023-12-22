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واشنطن ترحب بقرار طوكيو نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة

12/22/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 12 (كونا) -- رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة بموافقة طوكيو على نقل أنظمة باتريوت للدفاع الجوي المصنعة في اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سوليفان في تصريح صحفي "نرحب بإعلان حكومة اليابان اليوم أنها ستنقل صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى الولايات المتحدة لتجديد المخزونات الأمريكية الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأضاف أن "هذا القرار يسهم في أمن اليابان من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأمريكي بقدرات موثوقة على الردع والرد".
وذكر أن "الرئيس جو بايدن يقدر ويدعم بقوة الدور القيادي الذي تلعبه اليابان في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وسنواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائنا اليابانيين لتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
وكانت وكالة (كيودو) اليابانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الحكومة اليابانية خففت قواعد تصدير المعدات الدفاعية ووافقت على قرار بشأن إمكانية إرسال أنظمة دفاع صاروخية من طراز (باتريوت) وصواريخ مصنوعة في اليابان بموجب ترخيص أمريكي.
وذكرت أن اليابان تستعد لشحن صواريخ (باتريوت) إلى الولايات المتحدة بعد مراجعة الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة وذلك في أول تعديل كبير تجريه الدولة المسالمة للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من عقد.
يذكر أن الضوابط الجديدة على التصدير لا تزال تمنع اليابان من شحن الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا إلا أن أوكرانيا قد تستفيد منها بشكل غير مباشر في حربها مع روسيا لأنها تعزز قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لكييف. (النهاية)

ا م م / م م ج




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