دوري (روشن) السعودي: النصر يفوز على الاتفاق (3-1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 12 (كونا) -- فاز نادي (النصر) السعودي اليوم الجمعة على نظيره نادي (الاتفاق) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (3-1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (18) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ (النصر) على مجريات الشوط الأول حتى تمكن البرازيلي أليكس تيليس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 قبل أن يعزز زميله الكرواتي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 59 وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.
وتمكن (الاتفاق) من تقليص النتجية بهدف وحيد عن طريق اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد (النصر) إلى 40 نقطة في وصافة الترتيب فيما تجمد رصيد (الاتفاق) عند النقطة 24 في المركز الثامن. (النهاية)
ع ش / م م ج
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