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هيئة الغذاء: منتجات الشوفان في الكويت من العلامة التجارية (كويكر) خالية من السالمونيلا

12/22/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 12 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن منتجات الشوفان في الكويت من العلامة التجارية (كويكر) تم فحصها كلها وهي صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من بكتيريا السالمونيلا.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن احتمال تلوث منتجات الشوفان من العلامة التجارية (كويكر) إنتاج الولايات المتحدة ببكتيريا السالمونيلا يتعلق بالمنتجات التي تحمل تواريخ انتهاء استهلاك قبل 9 يناير أو 12 مارس أو 3 يونيو أو 2 أغسطس أو 1 سبتمبر أو 1 أكتوبر 2024.
وأشارت هيئة الغذاء والتغذية إلى أنه لم يتم استيراد نفس الأرقام التشغيلة تلك إلى دولة الكويت مشددة على أن المنتجات لنفس العلامة التجارية الموجودة في الأسواق قد تم فحصها جميعها وهي صالحة للاستهلاك الآدمي. (النهاية)

ط م س / خ ع ح




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