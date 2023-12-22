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لبنان: مقتل عنصر بالمقاومة في مواجهات مع جيش الاحتلال

12/22/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية مقتل أحد عناصرها خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للبنانية للأنباء أن المقاومة نعت في بيان لها "أحد عناصرها الذي قتل في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت إن الاحتلال شن قصفا جويا على عدد من البلدات والأراضي القريبة من الخط الأزرق ومنها مناطق جل العلم ورأس الناقورة واللبونة وطيرحرفا وحامول في القطاع الغربي.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط ومروحين وطيرحرفا وعديسة.
في المقابل ذكرت المقاومة اللبنانية في سلسلة بيانات أوردتها الوكالة اللبنانية أنها استهدفت تجمعا لضباط وجنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحم "بالأسلحة الصاروخية وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
وأضافت أن عناصرها قصفوا مركز تحكم وسيطرة لجيش الاحتلال مقابل كفركلا وحققوا فيه إصابات مباشرة كما استهدفوا قوة مشاة لجيش الاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعات جنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا "بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
وتتواصل المواجهات يوميا بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص




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