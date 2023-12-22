لبنان: مقتل عنصر بالمقاومة في مواجهات مع جيش الاحتلال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية مقتل أحد عناصرها خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للبنانية للأنباء أن المقاومة نعت في بيان لها "أحد عناصرها الذي قتل في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت إن الاحتلال شن قصفا جويا على عدد من البلدات والأراضي القريبة من الخط الأزرق ومنها مناطق جل العلم ورأس الناقورة واللبونة وطيرحرفا وحامول في القطاع الغربي.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط ومروحين وطيرحرفا وعديسة.
في المقابل ذكرت المقاومة اللبنانية في سلسلة بيانات أوردتها الوكالة اللبنانية أنها استهدفت تجمعا لضباط وجنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحم "بالأسلحة الصاروخية وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
وأضافت أن عناصرها قصفوا مركز تحكم وسيطرة لجيش الاحتلال مقابل كفركلا وحققوا فيه إصابات مباشرة كما استهدفوا قوة مشاة لجيش الاحتلال في محيط موقع المطلة وتجمعات جنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا "بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
وتتواصل المواجهات يوميا بين قوات الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
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