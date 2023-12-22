فريق بيت يافا بطلا لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- حصد نادي بيت يافا مساء اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة التي أقامها الاتحاد الأردني للريشة الطائرة في صالته بمدينة الحسين للشباب ومشاركة 10 أندية.
وجاء فوز بيت يافا بلقب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه في النهائي على نادي المدينة - الذي حل ثانياً - بنتيجة 2-1.
و حل نادي الكتة في المركز الثالث ونادي الفرذخ في المركز الرابع. وجاء نادي الأقصى خامساً وكفريوبا سادساً ودير السعنة سابعاً والأشرفية ثامناً.
فيما احتل كفر ابيل وكفر راكب المركزين التاسع والعاشر على التوالي وهبطا سوياً إلى دوري الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
22/12/2023 21:46:34
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