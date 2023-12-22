فريق بيت يافا بطلا لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- حصد نادي بيت يافا مساء اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة التي أقامها الاتحاد الأردني للريشة الطائرة في صالته بمدينة الحسين للشباب ومشاركة 10 أندية.

وجاء فوز بيت يافا بلقب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه في النهائي على نادي المدينة - الذي حل ثانياً - بنتيجة 2-1.

و حل نادي الكتة في المركز الثالث ونادي الفرذخ في المركز الرابع. وجاء نادي الأقصى خامساً وكفريوبا سادساً ودير السعنة سابعاً والأشرفية ثامناً.

فيما احتل كفر ابيل وكفر راكب المركزين التاسع والعاشر على التوالي وهبطا سوياً إلى دوري الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

22/12/2023 21:46:34