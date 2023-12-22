Friday, 22 December 2023 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق بيت يافا بطلا لدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة

12/22/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- حصد نادي بيت يافا مساء اليوم الجمعة، لقب بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة التي أقامها الاتحاد الأردني للريشة الطائرة في صالته بمدينة الحسين للشباب ومشاركة 10 أندية.
وجاء فوز بيت يافا بلقب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه في النهائي على نادي المدينة - الذي حل ثانياً - بنتيجة 2-1.
و حل نادي الكتة في المركز الثالث ونادي الفرذخ في المركز الرابع. وجاء نادي الأقصى خامساً وكفريوبا سادساً ودير السعنة سابعاً والأشرفية ثامناً.
فيما احتل كفر ابيل وكفر راكب المركزين التاسع والعاشر على التوالي وهبطا سوياً إلى دوري الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
22/12/2023 21:46:34

MENAFN22122023000117011021ID1107649727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث