Friday, 22 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعيين منسق إنساني جديد للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

12/22/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الاول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن تعيين جيمس يوجين ماكغولدريك من أيرلندا، كمنسق مؤقت للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلفًا للكندية لين هاستينغز التي رفض الاحتلال تجديد إقامتها في فلسطين المحتلة.
وسيكون ماكغولدريك نائبًا جديدًا مؤقتًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وبحسب بيان أممي، فإن ماكغولدريك يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية، حيث شغل سابقًا منصب نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بين عامي 2018 و2020.
ومنذ عام 2015 إلى عام 2018، كان ماكجولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
22/12/2023 21:27:35

MENAFN22122023000117011021ID1107649726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث