تعيين منسق إنساني جديد للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الاول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن تعيين جيمس يوجين ماكغولدريك من أيرلندا، كمنسق مؤقت للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلفًا للكندية لين هاستينغز التي رفض الاحتلال تجديد إقامتها في فلسطين المحتلة.

وسيكون ماكغولدريك نائبًا جديدًا مؤقتًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان أممي، فإن ماكغولدريك يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية، حيث شغل سابقًا منصب نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بين عامي 2018 و2020.

ومنذ عام 2015 إلى عام 2018، كان ماكجولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

22/12/2023 21:27:35