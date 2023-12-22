تعيين منسق إنساني جديد للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 كانون الاول (بترا)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن تعيين جيمس يوجين ماكغولدريك من أيرلندا، كمنسق مؤقت للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلفًا للكندية لين هاستينغز التي رفض الاحتلال تجديد إقامتها في فلسطين المحتلة.
وسيكون ماكغولدريك نائبًا جديدًا مؤقتًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وبحسب بيان أممي، فإن ماكغولدريك يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية، حيث شغل سابقًا منصب نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بين عامي 2018 و2020.
ومنذ عام 2015 إلى عام 2018، كان ماكجولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
22/12/2023 21:27:35
MENAFN22122023000117011021ID1107649726
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