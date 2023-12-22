Friday, 22 December 2023 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدن والقرى يشارك ببرنامج تدريبي عن الصياغة القانونية

12/22/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- شارك بنك تنمية المدن والقرى بالبرنامج التدريبي الذي نظمه ديوان التشريع والرأي بعنوان "أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة"، للعاملين في المديريات القانونية وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومشروع توازن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية.
ويهدف البرنامج إلى ضبط الصياغة التشريعية المرتبطة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كما يهدف إلى تعزيز القدرات وبناء المعارف وابتكار الأدوات اللازمة من أجل ممارسـة قانونية فضلى، في مجال الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة.
وشارك من البنك رئيسة وحدة تكافؤ الفرص نانسي متولي وهبا الترك من الدائرة القانونية.
--( بترا)
ن ع/م د/ح أ
22/12/2023 21:17:28

MENAFN22122023000117011021ID1107649725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث