المدن والقرى يشارك ببرنامج تدريبي عن الصياغة القانونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- شارك بنك تنمية المدن والقرى بالبرنامج التدريبي الذي نظمه ديوان التشريع والرأي بعنوان "أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة"، للعاملين في المديريات القانونية وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومشروع توازن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى ضبط الصياغة التشريعية المرتبطة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما يهدف إلى تعزيز القدرات وبناء المعارف وابتكار الأدوات اللازمة من أجل ممارسـة قانونية فضلى، في مجال الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة.

وشارك من البنك رئيسة وحدة تكافؤ الفرص نانسي متولي وهبا الترك من الدائرة القانونية.

--( بترا)

ن ع/م د/ح أ

22/12/2023 21:17:28