الصفدي يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22 كانون الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، وبحث معه التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقفه.

كما بحث الصفدي، والمطران غلاغير القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس، وبما في ذلك إغلاق مدن الضفة الغربية بما فيها مدينة بيت لحم وبالتالي منع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصاً خلال عيد الميلاد المجيد.

وأكد الصفدي، إدانة الأردن المطلقة لكل الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل اعتداءً على حرية المسلمين والمسيحيين في العبادة في القدس المحتلة، وخرقاً للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

كما دان الصفدي قتل إسرائيل لامرأتين في كنيسة العائلة المقدسة في غزة في السادس عشر من الشهر الجاري، والحصار الذي تفرضه إسرائيل على الكنيسة، وعلى 2.3 مليون فلسطيني آخرين في غزة، وحرمانهم من حقهم في الغذاء والماء والدواء.

وأشار الصفدي، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة فرض الحزن والمعاناة، ومأساة إنسانية غير مسبوقة، وحرم المسيحيين فرحة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور.

وكان البابا فرانسيس قد أوفد اليوم الكاردينال كونراد كراييفسكي إلى فلسطين وإسرائيل كعلامة ملموسة لمشاركة البابا معاناة مَن يعيشون بشكل مباشر تبعات الحرب، وفي وقت الميلاد المجيد، وذلك وفقاً للبيان الصادر اليوم عن الفاتيكان.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

22/12/2023 21:26:31