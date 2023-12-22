مجلس الأمن يدعو إلى تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية في غزة... موسع

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الأول (بترا)- اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في غزة، و"تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".

وصوت لصالح القرار 13 دولة، وامتنعت عن التصويت روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وقدمت روسيا تعديلا على فقرة من فقرات مشروع القرار حصل على تأييد 10 دول ومعارضة الولايات المتحدة، فيما صوتت 4 دول بالامتناع.

ويطلب القرار من الامين العام للأمم المتحدة، تعيين شخص "كبيرًا لمنسقي الشؤون الإنسانية، وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة، عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى القطاع، والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني "على أن يقوم المنسق الجديد بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة".

ويطالب القرار من جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما يخص عددا من الأمور، منها حماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

22/12/2023 20:30:40