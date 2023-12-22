الأمن العام يداهم مهربي مخدرات تسللوا عبر الحدود ويشتبك معهم ويقتل أحدهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلوا منذ صباح اليوم مداهماتهم الأمنيّة على مهربي مخدرات وتجّارها.

وأضاف أن قوة أمنية داهمت اليوم مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا للمملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية.

وأكّد أنّه وبعد التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية حول هؤلاء المهربين جرى تحديد مكان اختبائهم في خيام في منطقة صحراوية في لواء الرويشد، وعلى الفور تم وضع الخطط المناسبة لمداهمتهم.

وأضاف أنه ومنذ صباح اليوم بدأت فرق المداهمة المتخصصة محاصرتهم، ثم طبقت قواعد الاشتباك بعد أنْ قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة.

وأشار أنه أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب أحدهم خلال الاشتباكات؛ مما أدى لمقتله وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزته.

وأكّدت مديرية الأمن العام، الاستمرار بضرب أوكار المجرمين ومطاردتهم بتنسيق عالٍ مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وبتعاون استخباراتي وعملياتي، لمنع عصابات المخدرات من تحقيق أهدافها الجرمية ونشر سمومها في المنطقة، مشددة على أن الوطن كان وسيبقى عصياً على كل معتدٍ أثيم.

--(بترا)

ل م/م د/ح أ

22/12/2023 19:18:31