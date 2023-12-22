الأمن العام يداهم مهربي مخدرات تسللوا عبر الحدود ويشتبك معهم ويقتل أحدهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلوا منذ صباح اليوم مداهماتهم الأمنيّة على مهربي مخدرات وتجّارها.
وأضاف أن قوة أمنية داهمت اليوم مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا للمملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية.
وأكّد أنّه وبعد التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية حول هؤلاء المهربين جرى تحديد مكان اختبائهم في خيام في منطقة صحراوية في لواء الرويشد، وعلى الفور تم وضع الخطط المناسبة لمداهمتهم.
وأضاف أنه ومنذ صباح اليوم بدأت فرق المداهمة المتخصصة محاصرتهم، ثم طبقت قواعد الاشتباك بعد أنْ قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة.
وأشار أنه أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب أحدهم خلال الاشتباكات؛ مما أدى لمقتله وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزته.
وأكّدت مديرية الأمن العام، الاستمرار بضرب أوكار المجرمين ومطاردتهم بتنسيق عالٍ مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وبتعاون استخباراتي وعملياتي، لمنع عصابات المخدرات من تحقيق أهدافها الجرمية ونشر سمومها في المنطقة، مشددة على أن الوطن كان وسيبقى عصياً على كل معتدٍ أثيم.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
22/12/2023 19:18:31
MENAFN22122023000117011021ID1107649718
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