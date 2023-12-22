مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يكتفي بالصلوات الكنسية بعيد الميلاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، عدم تقبل المعايدات في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لهذا العام، والاكتفاء بالصلوات الكنسية.
وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن قراره يأتي احتراما لأرواح الشهداء في غزة، وعموم فلسطين، وتعبيرا عن تضامنه مع الأهل فيها، في ظل استمرار معاناتهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأعرب المجلس، عن تقديره للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم جهود جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتفاف حول قيادته الحكيمة، مشيدين بدور القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، والتصدي لكل محاولات المساس بأمنه وسلمه المجتمعي.
--(بترا)
م خ/م د/ح أ
22/12/2023 18:42:20
MENAFN22122023000117011021ID1107649717
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