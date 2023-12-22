مقررة أممية تحذر من أن إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 كانون الأول (بترا)- حذرت مقررة من الأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، باولا غافيريا بيتانكور، في بيان وصل وكالة الأنباء الأردينة(بترا)، نسخة منه "إن إسرائيل تراجعت عن وعودها بالسلامة لأولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين"، مضيفة "لقد تم تهجيرهم قسراً مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة".
وأضافت انه ومع استمرار اتساع نطاق أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد، هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي.
--(بترا)
م د/م ق/أس
22/12/2023 18:05:17
MENAFN22122023000117011021ID1107649716
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