مقررة أممية تحذر من أن إسرائيل تعمل على طرد السكان المدنيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 كانون الأول (بترا)- حذرت مقررة من الأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات واسعة النطاق والممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، باولا غافيريا بيتانكور، في بيان وصل وكالة الأنباء الأردينة(بترا)، نسخة منه "إن إسرائيل تراجعت عن وعودها بالسلامة لأولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين"، مضيفة "لقد تم تهجيرهم قسراً مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة".

وأضافت انه ومع استمرار اتساع نطاق أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد، هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي.

--(بترا)

م د/م ق/أس

22/12/2023 18:05:17