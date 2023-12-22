الأشغال العامة تتعامل مع حادثة انقلاب شاحنة على طريق النقب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والاسكان اليوم الجمعة، مع حادث انقلاب شاحنة على طريق النقب أدى لاعاقة حركة السير باتجاه مدينة العقبة لفترة وجيزة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن كوادرها قامت برفع الشاحنة وحمولتها التي تناثرت على مساحة واسعة من الطريق وأعادت فتح حركة السير على سعة الطريق بالتعاون مع مرتبات الأمن العام.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

22/12/2023 17:56:19