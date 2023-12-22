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توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون غدا السبت

12/22/2023 2:27:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بأنه سيتم التوقف عن استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد السبت، بسبب الظروف الجوية.
وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية وشدة الرياح.
--(بترا)
م ب/أس
22/12/2023 17:51:15

MENAFN22122023000117011021ID1107649714

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