توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون غدا السبت
التاريخ
12/22/2023 2:27:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بأنه سيتم التوقف عن استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد السبت، بسبب الظروف الجوية.
وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية وشدة الرياح.
--(بترا)
م ب/أس
22/12/2023 17:51:15
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