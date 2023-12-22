الصين: قدرة الطاقة المتجددة تتجاوز قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة في الصين، قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة، لتشكل أكثر من نصف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وبلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية، 1.45 مليار كيلووات حتى الآن هذا العام، بينما بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد نحو 2.9 مليار كيلووات، بزيادة 12.9 بالمئة عن العام السابق، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ونقلتها وكالة شينخوا الصينية.

وذكرت الهيئة، أنه في إطار جهود البلاد لتسريع تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد تجاوز إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء منهما مليار كيلووات، ليسهما بحصة كبيرة في القدرة المركبة حديثا لتوليد الكهرباء في البلاد.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/12/2023 17:43:10