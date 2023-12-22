الصين: قدرة الطاقة المتجددة تتجاوز قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة في الصين، قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة، لتشكل أكثر من نصف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وبلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية، 1.45 مليار كيلووات حتى الآن هذا العام، بينما بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد نحو 2.9 مليار كيلووات، بزيادة 12.9 بالمئة عن العام السابق، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ونقلتها وكالة شينخوا الصينية.
وذكرت الهيئة، أنه في إطار جهود البلاد لتسريع تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد تجاوز إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء منهما مليار كيلووات، ليسهما بحصة كبيرة في القدرة المركبة حديثا لتوليد الكهرباء في البلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 17:43:10
MENAFN22122023000117011021ID1107649713
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