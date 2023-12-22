Friday, 22 December 2023 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين: قدرة الطاقة المتجددة تتجاوز قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة

12/22/2023 2:27:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة في الصين، قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة، لتشكل أكثر من نصف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وبلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية، 1.45 مليار كيلووات حتى الآن هذا العام، بينما بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد نحو 2.9 مليار كيلووات، بزيادة 12.9 بالمئة عن العام السابق، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ونقلتها وكالة شينخوا الصينية.
وذكرت الهيئة، أنه في إطار جهود البلاد لتسريع تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فقد تجاوز إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء منهما مليار كيلووات، ليسهما بحصة كبيرة في القدرة المركبة حديثا لتوليد الكهرباء في البلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 17:43:10

MENAFN22122023000117011021ID1107649713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث