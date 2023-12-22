مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

لندن 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، عن المفوضية الأوروبية، أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. --(بترا) ر ش/م ق/أس 22/12/2023 17:39:41

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