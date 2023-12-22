مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

مساعدات أوروبية بقيمة 130 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية
التاريخ
12/22/2023 2:27:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، عن المفوضية الأوروبية، أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
22/12/2023 17:39:41
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