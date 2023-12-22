المفوضية الأوروبية: التقرير الأممي عن خطر المجاعة بغزة دعوة لاستيقاظ العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- وصفت المفوضية الأوروبية التقرير الأممي الذي حذر من خطر حدوث مجاعة بقطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، بـ"تطور خطير ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للعالم أجمع للعمل لمنع وقوع كارثة إنسانية مُهلكة" في القطاع.

وشدد بيان مشترك للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش صدر الجمعة، على "الحاجة الماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأضاف البيان "نكرر النداء العاجل لاحترام القانون الإنساني الدولي"، محذرا من أن "عدم القدرة على الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية يؤدي إلى خلق حالة مجاعة".

وأضاف المسؤولان بالجهاز التنفيذي الأوروبي أنه "يتعين أن تصل المساعدات إلى المحتاجين عبر جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات التوقف لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص للعام المقبل مبلغ 125 مليون يورو للدعم الإنساني لضمان استمرار الدعم للأشخاص في فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إليه.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/12/2023 17:30:35