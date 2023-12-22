المفوضية الأوروبية: التقرير الأممي عن خطر المجاعة بغزة دعوة لاستيقاظ العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- وصفت المفوضية الأوروبية التقرير الأممي الذي حذر من خطر حدوث مجاعة بقطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، بـ"تطور خطير ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للعالم أجمع للعمل لمنع وقوع كارثة إنسانية مُهلكة" في القطاع.
وشدد بيان مشترك للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش صدر الجمعة، على "الحاجة الماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق لتجنب المزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
وأضاف البيان "نكرر النداء العاجل لاحترام القانون الإنساني الدولي"، محذرا من أن "عدم القدرة على الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية يؤدي إلى خلق حالة مجاعة".
وأضاف المسؤولان بالجهاز التنفيذي الأوروبي أنه "يتعين أن تصل المساعدات إلى المحتاجين عبر جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات التوقف لتلبية الاحتياجات الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص للعام المقبل مبلغ 125 مليون يورو للدعم الإنساني لضمان استمرار الدعم للأشخاص في فلسطين الذين هم في أمس الحاجة إليه.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/12/2023 17:30:35
MENAFN22122023000117011021ID1107649711
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