مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 22 كانون الأول (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات تنديدا ورفضا للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وطالب المشاركون في المسيرات الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنوا الجهود التي يبذلها ويقودها جلالة الملك، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه .

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة حاشدة، استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة .

ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة فورا على قطاع غزة.

ونظمت فعاليات شعبية بمنطقة الصويفية في عمان بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة والضفةالغربية.

وعقب صلاة الجمعة اليوم، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير، مسيرة تضامنيةمع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وسط هتافات مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في المسيرة التي انتهت بوقفة تضامنية وشاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية وشبابية، العالم أجمع بوقف هذا العدوان البربري والهمجي الذي استهدف ويستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرين إلى وقوفهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، ومنددين بالانتهاكات والممارسات الاسرائيلية والاعتداءات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحيوا صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع، فيما رفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، فيما أكد عدد من المتحدثين في الوقفة التضامنية على أهمية دعم صمود أهل غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا.

وأكدوا، أن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرين إلى الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لوقف الحرب على غزة إلى جانب الدعم المتواصل بشتى الوسائل، ومنها المساعدات الطبية والإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني عبر المستشفيات الميدانية .

وفي العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية دعما للأشقاء في فلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة بقطع العلاقات مع إسرائيل والعمل على إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، مشيدين بالموقف الأردني الذي لم يألوا جهدا في إيصال المساعدات إلى القطاع.

وأشادوا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ودعم مواقفها الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضهم.

وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي بوسط مدينة إربد تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.

وردد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وشاركت فيها فعاليات سياسية ونقابية وحزبية وشعبية هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الاسرائيلية وعدم رضوخه لاملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.

ونددوا بالمجازر الوحشية التي تركبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله، ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة واغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتعرض له غزة.

وثمنوا مواقف الاردن الشجاعه قيادة وشعبا في نصرة واغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة.

كما نظمت الفعاليات الشعبية والشبابية بلواء الكورة وقفة تضامنية نصرة لغزة أمام مسجد ابي عبيدة عامر بن الجراح في بلدة بيت ايدس.

وحيا المشاركون في الوقفة صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان على غزة.

--(بترا)

س.م/م ق/ا م/م ق/أس

22/12/2023 16:22:14