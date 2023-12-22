مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات 22 كانون الأول (بترا)- انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات تنديدا ورفضا للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وطالب المشاركون في المسيرات الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وثمنوا الجهود التي يبذلها ويقودها جلالة الملك، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه .
وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة حاشدة، استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة .
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة فورا على قطاع غزة.
ونظمت فعاليات شعبية بمنطقة الصويفية في عمان بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة والضفةالغربية.
وعقب صلاة الجمعة اليوم، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير، مسيرة تضامنيةمع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وسط هتافات مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.
وطالب المشاركون في المسيرة التي انتهت بوقفة تضامنية وشاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية وشبابية، العالم أجمع بوقف هذا العدوان البربري والهمجي الذي استهدف ويستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرين إلى وقوفهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، ومنددين بالانتهاكات والممارسات الاسرائيلية والاعتداءات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين.
وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحيوا صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع، فيما رفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، فيما أكد عدد من المتحدثين في الوقفة التضامنية على أهمية دعم صمود أهل غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا.
وأكدوا، أن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرين إلى الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لوقف الحرب على غزة إلى جانب الدعم المتواصل بشتى الوسائل، ومنها المساعدات الطبية والإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني عبر المستشفيات الميدانية .
وفي العقبة، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية دعما للأشقاء في فلسطين وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وطالب المشاركون في الوقفة بقطع العلاقات مع إسرائيل والعمل على إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، مشيدين بالموقف الأردني الذي لم يألوا جهدا في إيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشادوا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ودعم مواقفها الرامية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضهم.
وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي بوسط مدينة إربد تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وشاركت فيها فعاليات سياسية ونقابية وحزبية وشعبية هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الاسرائيلية وعدم رضوخه لاملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.
ونددوا بالمجازر الوحشية التي تركبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة جماعية تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله، ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ودعم فلسطين وغزة واغاثتهما أمام استمرار الحرب الوحشية والعدوان البربري الذي تتعرض له غزة.
وثمنوا مواقف الاردن الشجاعه قيادة وشعبا في نصرة واغاثة غزة وجهوده المتواصلة لحشد المجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة.
كما نظمت الفعاليات الشعبية والشبابية بلواء الكورة وقفة تضامنية نصرة لغزة أمام مسجد ابي عبيدة عامر بن الجراح في بلدة بيت ايدس.
وحيا المشاركون في الوقفة صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان على غزة.
--(بترا)
س.م/م ق/ا م/م ق/أس
22/12/2023 16:22:14
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