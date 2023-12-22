تحذير أممي من خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- واصلت وكالات الأمم المتحدة، التحذير من خطر مجاعة على وشك الحدوث نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة .

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة "إكس" اليوم الجمعة، "نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان من الطعام والدمار الهائل سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة"

وأضاف "يجب أن تنتهي الحرب".

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/12/2023 15:30:32