تحذير أممي من خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة

تحذير أممي من خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة
التاريخ
12/22/2023 2:27:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- واصلت وكالات الأمم المتحدة، التحذير من خطر مجاعة على وشك الحدوث نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة .
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة "إكس" اليوم الجمعة، "نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان من الطعام والدمار الهائل سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة"
وأضاف "يجب أن تنتهي الحرب".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/12/2023 15:30:32
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