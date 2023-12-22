قطر: مؤسسة التعليم فوق الجميع تقدم 9 ملايين دولار دعما لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، من خلال برنامجها "الفاخورة" عن تنفيذ مشاريع رائدة تهدف إلى دعم أكثر من 233 ألف طفل وشاب متضرر من الحرب في غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليون ريال (9 ملايين دولار).

وأوضحت المؤسسة في بيان عبر موقعها اليوم الجمعة، أن هذا الدعم، يأتي بمبادرة من الشيخة موزا بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، ويهدف إلى إيجاد حلول فورية وعملية لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ومعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في قطاع غزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، فهد السليطي، إن المؤسسة ثابتة في تفانيها بتقديم الدعم الثابت للمتضررين من الحرب على قطاع غزة، من خلال برنامج "الفاخورة"، ومن خلال الجهود التعاونية وتدخلاتها المبتكرة، تعمل المؤسسة جاهدة على إعادة بناء الحياة وغرس الأمل في قلوب الأشخاص الأكثر احتياجا.

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج "الفاخورة" طلال الهذال، إن هذه المبادرة تأتي بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات منها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية والإدارة العامة للأوقاف ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إنقاذ الطفل وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالدوحة.

ولفت إلى أن قطر لم تتردد في تقديم العون في برنامج "الفاخورة" الذي وجد قبل نحو 15 عاما، والوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم مسيرة التعليم لأكثر من ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى جانب إعادة إعمار المدارس والجامعات، حيث إن الحق في الحصول على التعليم عالى الجودة هو الطريق الأمثل لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن المبادرة تشمل 5 مشروعات أساسية، وهي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين غير الملتحقين بالمدارس والمتأثرين بالأزمة ولأولئك الذين يدعمونهم، وذلك بالتعاون مع (اليونيسيف)، لخدمة 51 ألف مستفيد.

--(بترا)

م ف/م د/أس

22/12/2023 15:28:07