قطر: مؤسسة التعليم فوق الجميع تقدم 9 ملايين دولار دعما لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، من خلال برنامجها "الفاخورة" عن تنفيذ مشاريع رائدة تهدف إلى دعم أكثر من 233 ألف طفل وشاب متضرر من الحرب في غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليون ريال (9 ملايين دولار).
وأوضحت المؤسسة في بيان عبر موقعها اليوم الجمعة، أن هذا الدعم، يأتي بمبادرة من الشيخة موزا بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، ويهدف إلى إيجاد حلول فورية وعملية لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ومعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في قطاع غزة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، فهد السليطي، إن المؤسسة ثابتة في تفانيها بتقديم الدعم الثابت للمتضررين من الحرب على قطاع غزة، من خلال برنامج "الفاخورة"، ومن خلال الجهود التعاونية وتدخلاتها المبتكرة، تعمل المؤسسة جاهدة على إعادة بناء الحياة وغرس الأمل في قلوب الأشخاص الأكثر احتياجا.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج "الفاخورة" طلال الهذال، إن هذه المبادرة تأتي بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات منها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية والإدارة العامة للأوقاف ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إنقاذ الطفل وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالدوحة.
ولفت إلى أن قطر لم تتردد في تقديم العون في برنامج "الفاخورة" الذي وجد قبل نحو 15 عاما، والوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعم مسيرة التعليم لأكثر من ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى جانب إعادة إعمار المدارس والجامعات، حيث إن الحق في الحصول على التعليم عالى الجودة هو الطريق الأمثل لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن المبادرة تشمل 5 مشروعات أساسية، وهي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين غير الملتحقين بالمدارس والمتأثرين بالأزمة ولأولئك الذين يدعمونهم، وذلك بالتعاون مع (اليونيسيف)، لخدمة 51 ألف مستفيد.
--(بترا)
م ف/م د/أس
22/12/2023 15:28:07
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