ميقاتي يدعو للالتزام بالقرارات الدولية في الجنوب اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 22 كانون الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن الحل للوضع الراهن في جنوب لبنان هو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان وإسرائيل"، والقرار الأممي (1701)، وكل القرارات الدولية".

وفي تصريح صحافي، اليوم الجمعة، قال ميقاتي"نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ، شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي اللبنانية المحتلة".

--(بترا)

ف ج/م د/أس

22/12/2023 15:06:12