ميقاتي يدعو للالتزام بالقرارات الدولية في الجنوب اللبناني
التاريخ
12/22/2023 2:27:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 22 كانون الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن الحل للوضع الراهن في جنوب لبنان هو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان وإسرائيل"، والقرار الأممي (1701)، وكل القرارات الدولية".
وفي تصريح صحافي، اليوم الجمعة، قال ميقاتي"نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ، شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي اللبنانية المحتلة".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
22/12/2023 15:06:12
MENAFN22122023000117011021ID1107649707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.