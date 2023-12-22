Friday, 22 December 2023 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميقاتي يدعو للالتزام بالقرارات الدولية في الجنوب اللبناني

12/22/2023 2:27:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 22 كانون الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "إن الحل للوضع الراهن في جنوب لبنان هو في تنفيذ القرارات الدولية، من "اتفاقية الهدنة" بين لبنان وإسرائيل"، والقرار الأممي (1701)، وكل القرارات الدولية".
وفي تصريح صحافي، اليوم الجمعة، قال ميقاتي"نحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ، شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي اللبنانية المحتلة".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
22/12/2023 15:06:12

MENAFN22122023000117011021ID1107649707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث