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روسيا: إرسال 15 طائرة مساعدات منذ بدء الحرب على غزة

12/22/2023 2:27:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الأول (بترا)-أ علنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت شحنة مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة بوزن 20 طنا إلى مطار العريش المصري في سيناء، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات التي أرسلتها منذ بدء الحرب على غزة إلى 15 طائرة محملة بأكثر من 350 طنا من المساعدات.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان صحفي :"توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 20 طنا من المساعدات، أرسلت الوزارة 15 طائرة إلى العريش نقلت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع".
--(بترا)
س ح/م د/أس
22/12/2023 14:15:16

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