روسيا: إرسال 15 طائرة مساعدات منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 كانون الأول (بترا)-أ علنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت شحنة مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة بوزن 20 طنا إلى مطار العريش المصري في سيناء، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات التي أرسلتها منذ بدء الحرب على غزة إلى 15 طائرة محملة بأكثر من 350 طنا من المساعدات.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان صحفي :"توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 20 طنا من المساعدات، أرسلت الوزارة 15 طائرة إلى العريش نقلت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع".
--(بترا)
س ح/م د/أس
22/12/2023 14:15:16
MENAFN22122023000117011021ID1107649706
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