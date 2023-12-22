الأونروا: الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 كانون الأول (بترا)- قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، اليوم الجمعة، إن "الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان".

وأوضحت "وصلنا الآن إلى درجة أن حوالي ربع سكان القطاع يتضورون جوعا"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب "الحصار وعدم توافر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطعام".

وأكدت توما في تصريحات لهيئة "بي بي سي" البريطانية، أن "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق نار إنساني وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة"، موضحة أنها عندما كانت هناك في الفترة الأخيرة، "كان الناس يتحدثون عن وقف إطلاق النار فقط، كانوا مرعوبين، ومجهدين، ومرهقين. إنهم يعيشون في رعب طوال الوقت وسط القصف الذي لا يتوقف".

--(بترا)

ر ش/م د/أس

22/12/2023 14:11:06