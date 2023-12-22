الأونروا: الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الأول (بترا)- قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، اليوم الجمعة، إن "الوضع الحالي في غزة تقشعر له الأبدان".
وأوضحت "وصلنا الآن إلى درجة أن حوالي ربع سكان القطاع يتضورون جوعا"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب "الحصار وعدم توافر الإمدادات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطعام".
وأكدت توما في تصريحات لهيئة "بي بي سي" البريطانية، أن "ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق نار إنساني وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة"، موضحة أنها عندما كانت هناك في الفترة الأخيرة، "كان الناس يتحدثون عن وقف إطلاق النار فقط، كانوا مرعوبين، ومجهدين، ومرهقين. إنهم يعيشون في رعب طوال الوقت وسط القصف الذي لا يتوقف".
--(بترا)
ر ش/م د/أس
22/12/2023 14:11:06
MENAFN22122023000117011021ID1107649705
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