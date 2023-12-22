ارتفاع الإسترليني أمام الدولار مدعوما بارتفاع مبيعات التجزئة

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار مدعوما بارتفاع مبيعات التجزئة
التاريخ
12/22/2023 2:27:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي.
وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني اليوم 08ر0 بالمئة عند 2701ر1 دولار.
وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني إلى انتعاش مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والتي ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمئة على اساس شهري في تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ر ش/أس
22/12/2023 14:03:49
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