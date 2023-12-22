ارتفاع الإسترليني أمام الدولار مدعوما بارتفاع مبيعات التجزئة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 كانون الأول (بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي.

وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني اليوم 08ر0 بالمئة عند 2701ر1 دولار.

وعزت التقارير ارتفاع الإسترليني إلى انتعاش مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والتي ارتفعت بنسبة 3ر1 بالمئة على اساس شهري في تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ر ش/أس

22/12/2023 14:03:49