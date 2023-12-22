الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 22 كانون الأول (بترا)- شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت العديد من المواطنين المقدسيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بالقدس من دخولها.
وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم. كما حث نشطاء، المواطنين، على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة الاستعمارية والتهويدية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
22/12/2023 13:58:50
MENAFN22122023000117011021ID1107649701
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