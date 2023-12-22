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الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى

12/22/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 22 كانون الأول (بترا)- شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت العديد من المواطنين المقدسيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بالقدس من دخولها.
وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم. كما حث نشطاء، المواطنين، على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة الاستعمارية والتهويدية غير المسبوقة التي يتعرض لها.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
22/12/2023 13:58:50

MENAFN22122023000117011021ID1107649701

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