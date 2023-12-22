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ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

12/22/2023 2:27:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة
كما استشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
22/12/2023 13:55:57

MENAFN22122023000117011021ID1107649700

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