ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
التاريخ
12/22/2023 2:27:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة
كما استشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
22/12/2023 13:55:57
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