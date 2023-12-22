ثلاثة شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

غزة 22 كانون الأول (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة كما استشهد مواطن في قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب القطاع. --(بترا) أ ش/م د/أس 22/12/2023 13:55:57

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