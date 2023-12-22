انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الأول (بترا)- انكمش الإقتصاد البريطاني في الفترة من الربع الثالث من العام الحالي، بعد استقراره في الربع الثاني؛ مما يشير إلى زيادة الخطر من احتمال وقوع الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش 1ر0 بالمئة في الربع الثالث، وذلك بعد المراجعة مقارنة بالتقديرات المبدئية بتسجيل النمو معدلًا صفريًا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الحكومي، أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت في تشرين الثاني بأكثر من المتوقع وبواقع 3ر1 بالمئة، مقارنة بتشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
22/12/2023 13:54:36
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