انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 كانون الأول (بترا)- انكمش الإقتصاد البريطاني في الفترة من الربع الثالث من العام الحالي، بعد استقراره في الربع الثاني؛ مما يشير إلى زيادة الخطر من احتمال وقوع الاقتصاد في حالة ركود اقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش 1ر0 بالمئة في الربع ‏الثالث، وذلك بعد المراجعة مقارنة بالتقديرات المبدئية بتسجيل النمو معدلًا صفريًا‎.‎

من جهة أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الحكومي، أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت في تشرين الثاني بأكثر من المتوقع وبواقع 3ر1 بالمئة، مقارنة بتشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

22/12/2023 13:54:36