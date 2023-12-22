الفيصلي يقرر تشكيل فريق كرة قدم رديف

عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلن النادي الفيصلي عن تشكيل فريق رديف لفريق كرة القدم. وذكر النادي في بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي قرر تشكيل الفريق ليكون رافدًا للفريق الأول. وبحسب بيان النادي فسيتم تسمية لاعبي الفريق الرديف بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل وموافقة مجلس الإدارة. --(بترا) ض ع/أس 22/12/2023 12:55:40

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