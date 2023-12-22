الفيصلي يقرر تشكيل فريق كرة قدم رديف
التاريخ
12/22/2023 2:27:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- أعلن النادي الفيصلي عن تشكيل فريق رديف لفريق كرة القدم.
وذكر النادي في بيان رسمي، أن مجلس إدارة النادي قرر تشكيل الفريق ليكون رافدًا للفريق الأول.
وبحسب بيان النادي فسيتم تسمية لاعبي الفريق الرديف بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل وموافقة مجلس الإدارة.
--(بترا)
ض ع/أس
22/12/2023 12:55:40
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