تسعة شهداء جراء قصف الاحتلال جباليا وخان يونس
التاريخ
12/22/2023 2:27:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
كما استشهد خمسة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
22/12/2023 12:50:36
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