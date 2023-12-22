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تسعة شهداء جراء قصف الاحتلال جباليا وخان يونس

12/22/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 كانون الأول (بترا)- استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
كما استشهد خمسة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
22/12/2023 12:50:36

MENAFN22122023000117011021ID1107649696

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