أوكسفام: 90 بالمئة من سكان غزة يعانون من الجوع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الأول (بترا)- قالت منظمة الإغاثة الدولية "أوكسفام"، إن 90 بالمئة من سكان غزة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يوما بعد يوم ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضافت المنظمة البريطانية في بيان رداً على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي حول غزة، والذي حذر من خطر المجاعة إذا استمرت الأعمال العدائية المكثفة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، أنه "بينما لا يستطيع أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة العثور على وجبتهم التالية، لا تزال بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتلاعب بالكلمات بدلاً من التصويت لصالح وقف إطلاق النار".
وقال البيان إن "انحدار غزة إلى المجاعة كان متوقعاً لدرجة أنه كان متعمداً، وهو جريمة حرب مستمرة من قبل إسرائيل".
وأضاف "هذا دليل دامغ على أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت النظام الغذائي الهش بالفعل في غزة بشكل كارثي لدرجة أن معظم الناس لم يعودوا قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم، وأن الناس يتضورون جوعا في غزة".
وأكد البيان أنه "ما لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، فإن غزة معرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة".
--(بترا)
رش/م ق/أس
22/12/2023 12:43:03
MENAFN22122023000117011021ID1107649695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.