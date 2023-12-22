أوكسفام: 90 بالمئة من سكان غزة يعانون من الجوع

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 كانون الأول (بترا)- قالت منظمة الإغاثة الدولية "أوكسفام"، إن 90 بالمئة من سكان غزة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يوما بعد يوم ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضافت المنظمة البريطانية في بيان رداً على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي حول غزة، والذي حذر من خطر المجاعة إذا استمرت الأعمال العدائية المكثفة وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، أنه "بينما لا يستطيع أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة العثور على وجبتهم التالية، لا تزال بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتلاعب بالكلمات بدلاً من التصويت لصالح وقف إطلاق النار".

وقال البيان إن "انحدار غزة إلى المجاعة كان متوقعاً لدرجة أنه كان متعمداً، وهو جريمة حرب مستمرة من قبل إسرائيل".

وأضاف "هذا دليل دامغ على أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت النظام الغذائي الهش بالفعل في غزة بشكل كارثي لدرجة أن معظم الناس لم يعودوا قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم، وأن الناس يتضورون جوعا في غزة".

وأكد البيان أنه "ما لم يتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، فإن غزة معرضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة".

--(بترا)

رش/م ق/أس

22/12/2023 12:43:03