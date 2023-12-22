ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألفاً

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألفاً
التاريخ
12/22/2023 2:27:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 390 مواطناً جراء العدوان المتواصل على القطاع، وأصابة 734 خلال 48 ساعة الماضية .
وأفادت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 20057 شهيداً و 53320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/12/2023 12:19:45
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