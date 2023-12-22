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ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألفاً

12/22/2023 2:27:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 390 مواطناً جراء العدوان المتواصل على القطاع، وأصابة 734 خلال 48 ساعة الماضية .
وأفادت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 20057 شهيداً و 53320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
22/12/2023 12:19:45

MENAFN22122023000117011021ID1107649692

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