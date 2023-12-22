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الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوبئة تزداد انتشارا في قطاع غزة

12/22/2023 2:27:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الأول (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إن الأوبئة تزداد انتشارا في قطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء، وأن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا محذرة من مشكلة انعدام الأمن الغذائي في القطاع.
وأشارت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا، بعد أن اعتقل طواقم المركز أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن بعض طواقمه في جباليا بعد الاعتداء عليهم، إلا أنه أوضح أنه ما زال يعتقل 8 منهم.
وبحسب المتحدث فإن جيش الاحتلال اقتاد النساء الموجودات في مركز إسعاف جباليا إلى وجهة مجهولة.
وفي ساعات سابقة من صباح اليوم أفاد الهلال الأحمر على موقعه في فيسبوك، بانقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يقدم موظفون ومتطوعون الخدمات الطبية بعد خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/12/2023 12:18:31

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