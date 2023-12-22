الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوبئة تزداد انتشارا في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الأول (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إن الأوبئة تزداد انتشارا في قطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء، وأن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا محذرة من مشكلة انعدام الأمن الغذائي في القطاع.
وأشارت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا، بعد أن اعتقل طواقم المركز أمس الخميس.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن بعض طواقمه في جباليا بعد الاعتداء عليهم، إلا أنه أوضح أنه ما زال يعتقل 8 منهم.
وبحسب المتحدث فإن جيش الاحتلال اقتاد النساء الموجودات في مركز إسعاف جباليا إلى وجهة مجهولة.
وفي ساعات سابقة من صباح اليوم أفاد الهلال الأحمر على موقعه في فيسبوك، بانقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يقدم موظفون ومتطوعون الخدمات الطبية بعد خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/12/2023 12:18:31
MENAFN22122023000117011021ID1107649691
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