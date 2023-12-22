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ساندرا نشأت تكشف تفاصيل أول لعبة رقمية لطلاب المدارس..صور

12/22/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت المخرجة ساندرا نشأت، خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع، عن مشروع أول لعبة رقمية لطلاب المدارس، خلال حفل إطلاق المشروع الذى أقيم اليوم بسينما الزمالك تحت رعاية قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفة أنها سعيدة لإخراج الأفلام فى هذا المشروع، والذى بلغ عددها 52 فيلما وقد انتهت من 11 فيلما منها، وتم عرضها بالسينما خلال حفل الإطلاق.

وتابعت ساندرا: فكرة اللعبة قائمة على وجود فيلم صغير يتخلله اختيارات وبناء على تلك الاختيارات التى يختارها الطفل فى الأبليكيشن يستكمل الفيلم، وأكدت ساندرا أن المشاركين فى الفيلم ليسوا محترفين فى التمثيل وهذا ما كانت تريده، حيث إنها كانت تختار الأطفال والشخصيات من الشارع.

قناة مدرستنا هى أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.
كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعى لكى يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية، وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة يوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.

تردد قناة مدرستنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتي تكون مفتوحة طوال اليوم، حيث تقدم القنوات التعليمية جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي يحتاجها الطلاب من أجل فهم واستيعاب المواد الدراسية المقدمة من خبراء في التدريس، وهذه الترددات هي..
قناة مدرستنا 1: التردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500 قناة مدرستنا 2: التردد 10777 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500 قناة مدرستنا 3: التردد 12206 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500


مسرح سينما الزمالك

أحد الطلاب فى إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بالزمالك

افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس فى سينما الزمالك

إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

المخرجة ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

المخرجة ساندرا نشأت مع الطلاب

المخرجة ساندرا نشأت

بعض الطلاب مع المخرجة ساندرا نشأت

ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك

ساندرا نشأت فى افتتاح أول لعبةى رقمية للطلاب

ساندرا نشات فى سينما الزمالك

ساندرا نشأت مع الطلاب فى افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس

ساندرا نشات

ساندرا نشأت

ساندرا نشألت مع الطلاب








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