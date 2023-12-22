ساندرا نشأت تكشف تفاصيل أول لعبة رقمية لطلاب المدارس..صور

(MENAFN
- Youm7) كشفت المخرجة ساندرا نشأت، خلال تصريح خاص لـ اليوم السابع، عن مشروع أول لعبة رقمية لطلاب المدارس، خلال حفل إطلاق المشروع الذى أقيم اليوم بسينما الزمالك تحت رعاية قنوات مدرستنا 1 ، 2 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفة أنها سعيدة لإخراج الأفلام فى هذا المشروع، والذى بلغ عددها 52 فيلما وقد انتهت من 11 فيلما منها، وتم عرضها بالسينما خلال حفل الإطلاق.
وتابعت ساندرا: فكرة اللعبة قائمة على وجود فيلم صغير يتخلله اختيارات وبناء على تلك الاختيارات التى يختارها الطفل فى الأبليكيشن يستكمل الفيلم، وأكدت ساندرا أن المشاركين فى الفيلم ليسوا محترفين فى التمثيل وهذا ما كانت تريده، حيث إنها كانت تختار الأطفال والشخصيات من الشارع.
قناة مدرستنا هى أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.
كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعى لكى يتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية، وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة يوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.
تردد قناة مدرستنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتي تكون مفتوحة طوال اليوم، حيث تقدم القنوات التعليمية جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي يحتاجها الطلاب من أجل فهم واستيعاب المواد الدراسية المقدمة من خبراء في التدريس، وهذه الترددات هي..
قناة مدرستنا 1: التردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500 قناة مدرستنا 2: التردد 10777 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500 قناة مدرستنا 3: التردد 12206 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500
مسرح سينما الزمالك
أحد الطلاب فى إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك
إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بالزمالك
افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك
إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك
افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس فى سينما الزمالك
إفتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس
المخرجة ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك
المخرجة ساندرا نشأت مع الطلاب
المخرجة ساندرا نشأت
بعض الطلاب مع المخرجة ساندرا نشأت
ساندرا نشأت تفتتح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس بسينما الزمالك
ساندرا نشأت فى افتتاح أول لعبةى رقمية للطلاب
ساندرا نشات فى سينما الزمالك
ساندرا نشأت مع الطلاب فى افتتاح أول لعبة رقمية لطلاب المدارس
ساندرا نشات
ساندرا نشأت
ساندرا نشألت مع الطلاب
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