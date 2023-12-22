رضا إدريس ضيف شرف العرض المسرحى حكايات تاء مربوطة للمخرج حازم الصواف

MENAFN - Youm7) يشارك النجم الكوميدى رضا إدريس فى العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة " كضيف شرف، حيث يناقش العمل من خلال لوحات منفصلة متصلة هموم المرأة المصرية والعربية من زوايا مختلفة، ومن خلال مراحل عمرية متعددة للسيدات، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع لمشاكل وأزمات لفتيات وسيدات.

العمل المسرحى من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف ويعرض غدا السبت علي مسرح الهوسابير الساعة السابعة مساء بحضور عدد من نجوم الفن، والعرض بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة و المواهب التمثيلية من أعضاء فرقة " ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيوف شرف منهم الفنان والمخرج جمال عبد الناصر علي والفنان آية نبيل ملكة جمال مصر.

جدير بالذكر أن الفنان رضا إدريس، يعد من نجوم الكوميديا في المسرح وفي الدراما التليفزيونية وله أيضا مشاركات سينمائية مع الكثير من النجوم وشارك من قبل في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية، حيث شارك في فيلم الإمبراطور وضد الحكومة مع النجم الراحل أحمد زكي، وشارك هنيدي وليلي علوي في فيلم " حلق حوش "، وقدم مع كريم عبد العزيز فيلم "الباشا تلميذ".



ومن أعماله التليفزيونية : أستاذ ورئيس قسم ، سلسال الدم ، ساحرة الجنوب ، الإكسلانس ، شارع عبد العزيز ، الرجل العناب ، العراف ، الحاج متولي ، وفي المسرح قدم الكثير من التجارب ما بين مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص منها : قاعدين ليه ، المدرسين والدروس الخصوصية ، دنيا حبيبتي ، العيال تكسب ، العيال رجعت.

رضا ادريس