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محمد ثروت يحتفل بعقد قران كريمته بحضور عدد من الأقارب ورجال الأعمال بـأبو ظبى

12/22/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل الفنان الكبير محمد ثروت، اليوم الجمعة، بعقد قران كريمته الدكتورة داليا محمد ثروت على رجل الأعمال المصرى الدكتور المهندس ياسر صلاح، وذلك فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.
واكتفى العروسان بحفل حضره الأهل والأصدقاء والأحباب، وعدد من الشيوخ ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين والشخصيات العامة ورموز الصناعة والسياسة، دون إقامة حفل زفاف.
وحرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين، وتقديم التهانى وأجمل الأمنيات للعروسين، فى بداية حياة زوجية سعيدة.













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