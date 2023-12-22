الفنان محمد أحمد يجسد دور الشر فى آخر أعماله

MENAFN - Youm7) كشف الفنان محمد أحمد عن حبه لتقديم أدوار الشر، قائلاً: «أحب أدوار الشر؛ لأنها تبرز إمكانيات الفنان».. وعند سؤاله عن تجسيده أدوار الشر في معظم أعماله، رد ضاحكًا: «قدمت الخير محدش شافه، الشخصية من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر، وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف».





وكشف الفنان محمد أحمد لـ"اليوم السابع" عن حياته الفنية في مسارح الجامعة، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في مـسارح الشباب، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل، مؤكدًا

أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة.

وأشاد الفنان الشاب محمد أحمد بالمسرح الجامعي وبالتجربة التي عاشها في "شعاع الهاوية"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه في العمل، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.





الفنان الشاب محمد أحمد





الفنان محمد أحمد







