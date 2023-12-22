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طارق الشناوي يكشف حقيقة حب عبد الحليم لميرفت أمين وزواجه من سعاد حسني

12/22/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين حيث ادعى أحد الفنانين أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم وميرفت أمين وأن عبد الحليم حافظ غني لها أغنية أهواك، ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، مشيراً إلى أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تماما وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم، وقالت بالحرف "مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني"، مضيفة أن عبد الحليم حافظ كان فتى أحلام كل البنات في هذا التوقيت.



وأوضح الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وهذا ما أكده له أحد المقربين من عبد الحليم حافظ وهو كمال الطويل، حيث قال للشناوي "مقدرشي أؤكد أنه يوجد زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني ولكن أؤكد إنه توجد قصة حب بينهما، وأثناء زيارتي لعبد الحليم عندما كان مريضا كنت أجد عنده سعاد حسني".



وأشار الشناوي إلى أن الكاتب وجدي الحكيم أكد له أن عبد الحليم حافظ كان متواجدا في المغرب هو وسعاد حسني، وكان المشاهير آنذاك يشترون "عفش" الزوجية من المغرب، وقاما باختيار بعض الغرف من هناك، وطلب منه عبد الحليم متابعة عملية الشراء إلى أن أتي له تليفون من عبد الحليم حافظ وقال له "وقف عملية الشراء" وبالتالي الزواج لم يحدث.



وعن الوثيقة الرسمية لزواج عبد الحليم من سعاد حسني، قال الناقد طارق الشناوي، إنها مزورة وأرجع ذلك إلى أنها كانت تحمل اسم جمهورية مصر العربية عام 1960، رغم أن مصر كانت اسمها في هذا التوقيت الجمهورية العربية المتحدة.












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