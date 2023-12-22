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ماذا يحدث لمظهرك وجسمك إذا توقفتِ عن تناول السكر تماماً؟

12/22/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما يكون السكر هو أول شيء نريد استبعاده من نظامنا الغذائي عندما نبدأ في تناول طعام صحي، ولكن هناك في الواقع سكريات جيدة، مثل قصب السكر أو تلك الموجودة في
الفواكه والخضراوات التي يمكن أن تفيد صحتك ومظهرك، كما أنها تمنع زيادة وزنك ، في الجانب الآخر دعنا نتعرف عن ماذا سيحدث إذا توقفت عن تناول السكر تماماً وفقاً لموقع "brightside".

نمو الشعر ببطء

إذا أكثرتِ من تناول السكر المكرر سيضر شعرك، ولكن إضافة بعض قصب السكر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الواقع على نمو شعرك بسرعة أكبر. قصب السكر هو مدر طبيعي للبول، ويساعد على طرد السموم وإزالة الملح الزائد من الجسم، مما يسهل عمل الكلى. عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن يسبب ذلك مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك تساقط الشعر.

تعرض بشرتك للأضرار البيئية

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تسبب لكِ حب الشباب، بينما السكر الصحي مثل قصب السكر يمنع بشرتك من تكوين الجذور الحرة التي تسبب التصبغ والشيخوخة المبكرة، كما أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد في الحصول على بشرة متألقة.

زيادة الوزن يبدو التخلص من السكر من نظامك الغذائي تمامًا فكرة رائعة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. لكن حرمان نفسك من الحلويات قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. إن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يمنحك الشعور بالامتلاء ويحافظ على الوزن الزائد. يمكن لقصب السكر أيضًا أن يرضي ذوقك ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل فقدان الوزن أسهل.

النفسية قبل وبعد التوقف عن تناول السكريات









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