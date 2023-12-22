ماذا يحدث لمظهرك وجسمك إذا توقفتِ عن تناول السكر تماماً؟

(MENAFN
- Youm7) غالبًا ما يكون السكر هو أول شيء نريد استبعاده من نظامنا الغذائي عندما نبدأ في تناول طعام صحي، ولكن هناك في الواقع سكريات جيدة، مثل قصب السكر أو تلك الموجودة في
الفواكه والخضراوات التي يمكن أن تفيد صحتك ومظهرك، كما أنها تمنع زيادة وزنك ، في الجانب الآخر دعنا نتعرف عن ماذا سيحدث إذا توقفت عن تناول السكر تماماً وفقاً لموقع "brightside".
نمو الشعر ببطء
إذا أكثرتِ من تناول السكر المكرر سيضر شعرك، ولكن إضافة بعض قصب السكر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الواقع على نمو شعرك بسرعة أكبر. قصب السكر هو مدر طبيعي للبول، ويساعد على طرد السموم وإزالة الملح الزائد من الجسم، مما يسهل عمل الكلى. عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن يسبب ذلك مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك تساقط الشعر.
تعرض بشرتك للأضرار البيئية
إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تسبب لكِ حب الشباب، بينما السكر الصحي مثل قصب السكر يمنع بشرتك من تكوين الجذور الحرة التي تسبب التصبغ والشيخوخة المبكرة، كما أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد في الحصول على بشرة متألقة.
زيادة الوزن يبدو التخلص من السكر من نظامك الغذائي تمامًا فكرة رائعة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. لكن حرمان نفسك من الحلويات قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. إن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يمنحك الشعور بالامتلاء ويحافظ على الوزن الزائد. يمكن لقصب السكر أيضًا أن يرضي ذوقك ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يجعل فقدان الوزن أسهل.
النفسية قبل وبعد التوقف عن تناول السكريات
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