علم الفلك يحذر 4 أبراج من زيادة الوزن في 2024.. لازم يخلوا بالهم من أكلهم

(MENAFN
- Youm7) في بداية كل عام، يلتزم العديد من الأشخاص باتخاذ قرار بخسارة الوزن الزائد وممارسة الرياضة، وهذا يعود إلى رغبتهم في تحسين صحتهم والحصول على جسم أكثر لياقة. ومع ذلك، يواجه البعض تحديات في تنفيذ هذا القرار، وقد يفشلون في تحقيق النتائج التي يرغبون فيها.
ووفقًا لخبير علم الأرقام والأبراج رئيف رأفت، فإن مواليد بعض الأبراج سيواجهون هذا التحدي أكثر من غيرهم في عام 2024 وهم:
زيادة وزن
برج القوس:
حذر علم الفلك من زيادة الوزن لمولود برج القوس وأن يكون هناك بعض التغيرات الطارئة على وزنه في الفترة الأولى من العام الجديد، لذا لابد ان يأخذ حذره من تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
برج العذراء:
مولود برج العذراء من أكثر الأبراج العاشقة لتناول الحلويات مما يتسبب في زيادة وزنهم بشكل كبير جدًا، لذا إذا كنت من مواليد هذا البرج حاول أن تكون اكثر حرصًا على تناول أكلات مفيدة وابتعد عن الحلويات والسكريات بشكل دائم.
برج الجوزاء:
مولود برج الجوزاء من الأبراج العاشقة لتناول الأطعمة سريعة التحضير في أوقات متأخرة من اليوم مما يتسبب في زيادة الوزن في 2024، بالإضافة إلى بعض التغيرات الجسدية، لذا كن حذرا وابتعد عن تناول الأطعمة في وقت متأخر.
برج الثور:
بالرغم من أن مولود برج الثور شخص رياضي وعاشق لممارسة التمارين الرياضية إلا أنه يعشق تناول الأطعمة
الدسمة
بدون حساب السعرات الحرارية مما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في محيط البطن، لذا احذر وكن على يقين بأن الرياضة وحدها لا تكفي ولكن التزم بالنظام الغذائي .
زيادة في الوزن
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