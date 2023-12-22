علم الفلك يحذر 4 أبراج من زيادة الوزن في 2024.. لازم يخلوا بالهم من أكلهم

MENAFN - Youm7) في بداية كل عام، يلتزم العديد من الأشخاص باتخاذ قرار بخسارة الوزن الزائد وممارسة الرياضة، وهذا يعود إلى رغبتهم في تحسين صحتهم والحصول على جسم أكثر لياقة. ومع ذلك، يواجه البعض تحديات في تنفيذ هذا القرار، وقد يفشلون في تحقيق النتائج التي يرغبون فيها.ووفقًا لخبير علم الأرقام والأبراج رئيف رأفت، فإن مواليد بعض الأبراج سيواجهون هذا التحدي أكثر من غيرهم في عام 2024 وهم:





زيادة وزن





برج القوس:



حذر علم الفلك من زيادة الوزن لمولود برج القوس وأن يكون هناك بعض التغيرات الطارئة على وزنه في الفترة الأولى من العام الجديد، لذا لابد ان يأخذ حذره من تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

برج العذراء:

مولود برج العذراء من أكثر الأبراج العاشقة لتناول الحلويات مما يتسبب في زيادة وزنهم بشكل كبير جدًا، لذا إذا كنت من مواليد هذا البرج حاول أن تكون اكثر حرصًا على تناول أكلات مفيدة وابتعد عن الحلويات والسكريات بشكل دائم.

برج الجوزاء:

مولود برج الجوزاء من الأبراج العاشقة لتناول الأطعمة سريعة التحضير في أوقات متأخرة من اليوم مما يتسبب في زيادة الوزن في 2024، بالإضافة إلى بعض التغيرات الجسدية، لذا كن حذرا وابتعد عن تناول الأطعمة في وقت متأخر.

برج الثور:



بالرغم من أن مولود برج الثور شخص رياضي وعاشق لممارسة التمارين الرياضية إلا أنه يعشق تناول الأطعمة

الدسمة

بدون حساب السعرات الحرارية مما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في محيط البطن، لذا احذر وكن على يقين بأن الرياضة وحدها لا تكفي ولكن التزم بالنظام الغذائي .

زيادة في الوزن



