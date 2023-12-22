صديقي فقد شخصا عزيزا كيف أدعمه؟ لا تتركه للحزن

MENAFN - Youm7) تجارب فقد الأحباء هي تجارب صعبة ومحزنة للغاية. عندما يواجه أحد الأصدقاء فقدانًا لشخص عزيز، يكون من الصعب علينا أحيانًا معرفة كيفية دعمهم بشكل مناسب.لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية إتيكيت التعامل مع صديقك بعد فقدانه شخصا عزيزا على قلبه وفقًا لما اشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

عدم تركه للوحدة

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية لـ اليوم السابع:" الأصدقاء هم العامل الأكبر في محاولة تغيير مشاعر الحزن والفقد لدى صديقهم، يفضل ألا تتركوهم لآلامهم، فيفضل أن يكون هناك اتفاق بين الأصدقاء لتقسيم وقتهم للتواجد مع صديقهم في فترة تعبه بدون أن يترك بمفرده ولا لحظة، حتى لا يشعر بالفقد ويبدأ بالدخول في حزن أشد وأصعب ولكن مع مراعاة الالتزام بالحزن والحالة التي يعيش فيها، فلا تحاول قول النكت أو محاولة الهزار، فالحزن يحترم ولابد أن يأخذ وقته، ولكن تحدث معه لكي تهون عليه ما يمر به.

الصبر والدعم

وتابعت:" من المهم تحمل صديقك وقت حزنه في الطريق لمرحلة التعافي من إحساس الفقد، تأتي الصدمة وبعدها الانكار كدفاع مؤقت ومن بعدها تأتي احاسيس متداخلة وغير مفهومه للآخرين و في هذه المراحل يحتاج الشخص المكلوم إلى صديق وفي وصبور يقف إلى جواره ويصبر عليه و يغمره بعطفه ويساعده على إخراج حزنه، ومحاولة ادماجه في المجتمع، كثيرون من الأصدقاء يقومون بالبعد عن الصديق الحزين بحجة أن يتركوه حتى يهدأ، فلا يصح أن يتم التعامل بهذه الطريقة.

واستكملت:" في حالة ترك صديقك في حالة حزنه مما يجعل هذا الأمر قد يضاعف احساس الفقد بأن لا أحد يهتم لحزنه، فلابد أن يقوم الأصدقاء بالتقرب إليه ومحاولة إخراجه من جو الحزن بالذهاب إلى النادي أو الخروج مع الأصدقاء.

صديقتان







