عقد قران الزميلة أسماء بدر والرائد عبدالله فتحى فى مسجد المشير طنطاوى

(MENAFN
- Youm7) احتفلت الزميلة أسماء على بدر مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية والرائد عبدالله فتحى بعقد القران وحفل الزفاف بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة وسط حضور من أسرة العروسين والقيادات.
حضر الحفل عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، زينب عبداللاه الكاتبة الصحفية ومساعد رئيس التحرير باليوم السابع، هدير الصادق مصممة الجرافيك باليوم السابع،
وهاني فتحى مدير مكتب اليوم السابع فى بنى سويف، والكاتب الصحفي محمد معوض والاعلامي عادل درويش والمهندس الاستشاري السيد حسن عضو لجنة الإسكان فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس لجنة الاسكان فى حزب مستقبل وطن وشيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية.
كما حضر الدكتور مهندس فتحى الجمل والد العريس والدكتورة منال شاهين والدة العريس، والمستشار شريف الجمل عم العريس والدكتورة سهير الجمل عمة العريس وزوجها الدكتور محمود حسن على استشارى جراحة الأورام و الدكتورة برلنتى الجمل استشاري الباطنة عمه العريس وزوجها الدكتور إيهاب النفرى استشارى الأطفال ، نجوى الجمل مدير عام بجامعة عين شمس عمه العريس، وأشقاء العريس الدكتورة برلنتى فتحى الجمل شقيقة العريس وزوجها القبطان مصطفى شكشوك ومنه فتحى الجمل والمهندس محمود فتحى الجمل ، كما حضر الحفل المستشار هشام نجيب محفوظ ، والرائد محمود على مكاوى.
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