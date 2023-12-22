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عقد قران الزميلة أسماء بدر والرائد عبدالله فتحى فى مسجد المشير طنطاوى

12/22/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) احتفلت الزميلة أسماء على بدر مدير مكتب اليوم السابع بالإسكندرية والرائد عبدالله فتحى بعقد القران وحفل الزفاف بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة وسط حضور من أسرة العروسين والقيادات.
حضر الحفل عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، زينب عبداللاه الكاتبة الصحفية ومساعد رئيس التحرير باليوم السابع، هدير الصادق مصممة الجرافيك باليوم السابع،
وهاني فتحى مدير مكتب اليوم السابع فى بنى سويف، والكاتب الصحفي محمد معوض والاعلامي عادل درويش والمهندس الاستشاري السيد حسن عضو لجنة الإسكان فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس لجنة الاسكان فى حزب مستقبل وطن وشيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

كما حضر الدكتور مهندس فتحى الجمل والد العريس والدكتورة منال شاهين والدة العريس، والمستشار شريف الجمل عم العريس والدكتورة سهير الجمل عمة العريس وزوجها الدكتور محمود حسن على استشارى جراحة الأورام و الدكتورة برلنتى الجمل استشاري الباطنة عمه العريس وزوجها الدكتور إيهاب النفرى استشارى الأطفال ، نجوى الجمل مدير عام بجامعة عين شمس عمه العريس، وأشقاء العريس الدكتورة برلنتى فتحى الجمل شقيقة العريس وزوجها القبطان مصطفى شكشوك ومنه فتحى الجمل والمهندس محمود فتحى الجمل ، كما حضر الحفل المستشار هشام نجيب محفوظ ، والرائد محمود على مكاوى.































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