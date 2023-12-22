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زيوت طبيعية تعيد حيوية البشرة وتخلصك من التجاعيد

12/22/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) مع تغيرالفصول والاختلاف في درجات الحرارة قد تصاب البشرة بعدة تغيرات تظهر عليها من تجاعيد وتقدم في العمر ويفضل أن نقوم بالاهتمام بالجلد بشكل شبه يومي والحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة ، لذا هناك عدة زيوت طبيعة
تساعد في التخلص من التجاعيد وتعيد الحيوية للبشرة مرة أخرى، وفقًا لما جاء في موقع
anveya.

زيت بذور الرمان

بذور الرمان من الزيوت الغنية بالعديد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب وتمنع الأضرار الناجمة عن تغيرات الطقس من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة أيضًا قادر على منع أشعة الشمس
فوق
البنفسجية
من وصولها للبشرة وتكوين التجاعيد، ايضًا يقوم بإصلاح وبناء أنسجة جديدة على الطبقات الخارجية من الجلد إلى جانب إصلاح الطبقات العميقة من الجلد بالإضافة إلى أنه
يعزز إنتاج الكولاجين وبالتالي يحافظ على البشرة ناعمة وطرية.

كيفية استخدام زيت بذور الرمان:

قومي بتدليك البشرة في حركات دائرية بلطف قبل الذهاب إلى السرير

زيت بذور الجزر:

يتميز زيت بذورالجزر بخصائصه الهائلة التي تساعد على تجديد البشرة وخلق أنسجة جلدية جديدة ، أيضًا يحافظ على اللون ويمنع ظهور البقع ،أيضًا وهو أحد مضادات الأكسدة القوية لاحتوائه على الكاروتينات الموجودة بداخله والمسئولة عن تجديد خلايا الجلد وتسهيل عملية إزالة السموم.

كيفية استخدام زيت بذور الجزر:

ضعي بضع قطرات على أطراف اصابعك ثم قومي بتدليك البشرة قبل الذهاب على النوم


زيت المر:

يتمتع زيت المر بخصائص هامة مضادة للشيخوخة والتي يمكن استخدامها بشكل مفيد بشكل يومي، بالإضافة إلى أنه تميزه خصائصه المضادة للأكسدة والمطهرة والمضادة للالتهابات والعمل على إعادة إصلاحها.

كيفية استخدام زيت المر:


ضيفي قطرتين إلى كريم الوجه ثم قومي بوضعه بشكل يومي على البشرة مع التدليك بلطف.


زيت بذور الرمان
زيت اللوز المر









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