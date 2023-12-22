زيوت طبيعية تعيد حيوية البشرة وتخلصك من التجاعيد

(MENAFN
- Youm7) مع تغيرالفصول والاختلاف في درجات الحرارة قد تصاب البشرة بعدة تغيرات تظهر عليها من تجاعيد وتقدم في العمر ويفضل أن نقوم بالاهتمام بالجلد بشكل شبه يومي والحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة ، لذا هناك عدة زيوت طبيعة
تساعد في التخلص من التجاعيد وتعيد الحيوية للبشرة مرة أخرى، وفقًا لما جاء في موقع
anveya.
زيت بذور الرمان
بذور الرمان من الزيوت الغنية بالعديد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب وتمنع الأضرار الناجمة عن تغيرات الطقس من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة أيضًا قادر على منع أشعة الشمس
فوق
البنفسجية
من وصولها للبشرة وتكوين التجاعيد، ايضًا يقوم بإصلاح وبناء أنسجة جديدة على الطبقات الخارجية من الجلد إلى جانب إصلاح الطبقات العميقة من الجلد بالإضافة إلى أنه
يعزز إنتاج الكولاجين وبالتالي يحافظ على البشرة ناعمة وطرية.
كيفية استخدام زيت بذور الرمان:
قومي بتدليك البشرة في حركات دائرية بلطف قبل الذهاب إلى السرير
زيت بذور الجزر:
يتميز زيت بذورالجزر بخصائصه الهائلة التي تساعد على تجديد البشرة وخلق أنسجة جلدية جديدة ، أيضًا يحافظ على اللون ويمنع ظهور البقع ،أيضًا وهو أحد مضادات الأكسدة القوية لاحتوائه على الكاروتينات الموجودة بداخله والمسئولة عن تجديد خلايا الجلد وتسهيل عملية إزالة السموم.
كيفية استخدام زيت بذور الجزر:
ضعي بضع قطرات على أطراف اصابعك ثم قومي بتدليك البشرة قبل الذهاب على النوم
زيت المر:
يتمتع زيت المر بخصائص هامة مضادة للشيخوخة والتي يمكن استخدامها بشكل مفيد بشكل يومي، بالإضافة إلى أنه تميزه خصائصه المضادة للأكسدة والمطهرة والمضادة للالتهابات والعمل على إعادة إصلاحها.
كيفية استخدام زيت المر:
ضيفي قطرتين إلى كريم الوجه ثم قومي بوضعه بشكل يومي على البشرة مع التدليك بلطف.
زيت بذور الرمان
زيت اللوز المر
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