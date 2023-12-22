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التجارة: إجراءات جديدة لسرعة الإفراج الجمركى عن معدات مصانع الأدوية

12/22/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، لمناقشة توصية مجلس الوزراء بشأن عدم تجاوز مدة فحص ماكينات الأدوية وجميع مستلزمات الإنتاج 15 يومًا، وأن يتم الإفراج عنها بشكل فورى، مع إلزام المستورد بتقديم شهادة قبل تشغيل الماكينات من هيئة المواصفات والجودة بتمام المراجعة والتقييم.



وأضافت الوزارة، في قرار أرسلته لمصلحة الجمارك المصرية، أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، وتم التوصية بأن الماكينات والآلات وخطوط الإنتاج غير مدرجة بالملحق رقم (8) وغير خاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما لا تخضع الآلات والمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية لإشراف هيئة الدواء، ولذا يتم حذفهم من العرض على هيئة الدواء.



وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الدواء خلال الشهور الماضية، آخرها فى شهر سبتمبر الماضى، وتناول عددًا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.



كما تناولت الاجتماعات خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة.












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