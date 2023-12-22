أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 3 آلاف جنيه

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 22-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بقيمة 35 جنيهًا ليتجاوز عيار 21 مستويات 3 آلاف جنيها للجرام، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وإقرار مجلس النواب اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار.أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 فى مصر عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، الارتفاع بقيمة 35 جنيهًا لتسجل مستويات تتجاوز 3 آلاف جنيها للجرام من عيار 21، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وعيار 21 سجل 3030 جنيها، وعيار 18 سجل 2597 جنيها، وعيار 14 سجل 2020 جنيها، والجنيه الذهب 24240 جنيها.وتتحرك أسعار الذهب العالمي، في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.وزارة التعاون: إقرار اتفاقية لتمويل بنك كورى تصنيع وتوريد 40 قطارا للمترو كشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.تطوير المناطق الصناعية





وزير الصناعة: تقدم أعمال تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.استعرض "سمير"، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.