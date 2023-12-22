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14 سهمًا ترتفع بنسبة تفوق 10% في أسبوع الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

12/22/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع 14 سهمًا بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 10% خلال جلسات الأسبوع الماضي، والذي شهد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وسجلت الأسهم زيادة سعرية نتيجة تحسن نتائج الأعمال، واستمرار المضاربات على بعض الشركات، وضمت قائمة الأسهم الذهبية هذا الأسهم.





1- الحديد والصلب المصرية بنسبة 10.25% ليصل إلى مستوى 13.450 جنيه.



2- المهندس للتأمين بنسبة 11.73% ليصل إلى مستوى 17.140 جنيه.



3- جولدن تكس للأصواف بنسبة 11.77% ليصل إلى مستوى 28.020 جنيه.



4- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 11.80% ليصل إلى مستوى 52.590 جنيه.



5- العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.02% ليصل إلى مستوى 1.114 جنيه.



6- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 14.09% ليصل إلى مستوى 23.160 جنيه.



7- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 14.26% ليصل إلى مستوى 1.242 جنيه.



8- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 14.29% ليصل إلى مستوى 0.320 جنيه.



9- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 16.24% ليصل إلى مستوى 3.150 جنيه.



10- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 16.45% ليصل إلى مستوى 22.800 جنيه.



11- العربية لحليج الأقطان بنسبة 18.45% ليصل إلى مستوى 6.100 جنيه.



12- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 19.56% ليصل إلى مستوى 5.930 جنيه.



13- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 70.66% ليصل إلى مستوى 17.510 جنيه.



14- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 83.62% ليصل إلى مستوى 8.410 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.














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