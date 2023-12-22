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المركزي للمحاسبات يوصي بالتصرف الاقتصادي فى مخزون العربية للشحن

12/22/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال الجهاز المركزي للمحاسبات ، إنه يتعين على الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التأشير في السجل التجاري بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، بحل الشركة ووضعها تحت التصفية، وذلك حتى يمكن البدء في تصفية الشركة، وموافاة الجهاز بصورة من السجل التجاري بعد التأشير.



وانتقد الجهاز، في تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية المعدلة في 30 سبتمبر عام 2023، العديد من مظاهر الضعف والقصور الشديد في إجراءات الرقابة والضبط الداخلي بأعمال الإدارة المالية، وأهمها عدم إمساك مجموعة دفترية مالية كاملة فضلًا عن عدم انتظام القيد بالدفاتر الموجودة، والاعتماد على إمساك دفاتر يوميات وموازين مراجعة على برنامج بالحاسب الآلي كبديل غير محكم رقابيًا، وذلك بالمخالفة لقرار وزير المالية بشأن ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وكذلك عدم إمساك دفتر يومية عامة ودفتر جرد بالمخالفة لقانون التجارة.



وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة الإعلان عن رؤية الشركة حول مدى استمرارية الشركة من القيمة الدفترية للأصول الثابتة، والتي بلغت في 30 سبتمبر عام 2023 نحو 141 ألف جنيه تمثل القيمة المتبقية من قيمة دفترية للأصول قدرها 45 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى استنفاذ الإهلاك لكامل قيمة أصول الشركة وتعطل أغلب المعدات وتوقفها وعدم إحلالها بأصول أخرى جديدة، فضلًا عن ذلك سحب هيئة ميناء الإسكندرية العديد من المساحات والأراضي المخصصة للشركة، وآخرها ساحة 65 خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2023.



أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد، والذي يتضمن أصناف قطع غيار راكدة منذ عدة سنوات بقيمة 6.1 مليون جنيه تمثل نسبة 53% من قيمة المخزون في 30 سبتمبر عام 2023، نتيجة استغناء الشركة عن المعدات التي تخدمها تلك الأصناف، مع ضرورة تقييم المخزون وفقًا للمعيار المحاسبي رقم (2) المخزون.












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