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مناقشة ديوان محمد حلمى حامد مغرم بالناى يهذى فى بيت السنارى الاثنين

12/22/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق ضمن فعاليات بيت السنارى الأثرى بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل حلقة مناقشة ديوان "مغرمٌ بالناى يهذى" للشاعر محمد حلمى حامد، يناقشه الشعراء والنقاد أحمد عنتر مصطفى، د.حسام جايل، عاطف عز الدين، ويدير الندوة الشاعر سعيد صابر.



"مغرمٌ بالناى يهذى" ديوان من الشعر الحر يتضمن عشرين قصيدة، الديوان يقع فى مائة وأربعة وعشرين صفحة، وهو الديوان التاسع للشاعر د.محمد حلمى حامد، الصادر عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون، ومن أجواء الديوان
قصيدته "أنا حرٌ".



لا تنحني للريح يا نخلة

وتعلَّمي أنَّ الشدائدَ لا تدومْ

هيَ ساعةٌ في صبرِنا الأحلى

مِنْ كُلِّ عاصفةٍ سترعدُ أو تقوم



جدير بالذكر أن الشاعر هو من قام بتصميم الغلاف مستعينا بتقنيات الذكاء الصناعى فى عمل لوحة الغلاف وعمل التنسيق الداخلى له.



يذكر أن الكاتب الدكتور محمد حلمى حامد، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى عام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.



صدر له تسعة دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان“هنا بيتى”
(2021) إضافة الى هذا الديوان كما أن للدكتور محمد حلمي حامد العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).












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