مناقشة ديوان محمد حلمى حامد مغرم بالناى يهذى فى بيت السنارى الاثنين

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- Youm7) تنطلق ضمن فعاليات بيت السنارى الأثرى بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل حلقة مناقشة ديوان "مغرمٌ بالناى يهذى" للشاعر محمد حلمى حامد، يناقشه الشعراء والنقاد أحمد عنتر مصطفى، د.حسام جايل، عاطف عز الدين، ويدير الندوة الشاعر سعيد صابر.
"مغرمٌ بالناى يهذى" ديوان من الشعر الحر يتضمن عشرين قصيدة، الديوان يقع فى مائة وأربعة وعشرين صفحة، وهو الديوان التاسع للشاعر د.محمد حلمى حامد، الصادر عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون، ومن أجواء الديوان
قصيدته "أنا حرٌ".
لا تنحني للريح يا نخلة
وتعلَّمي أنَّ الشدائدَ لا تدومْ
هيَ ساعةٌ في صبرِنا الأحلى
مِنْ كُلِّ عاصفةٍ سترعدُ أو تقوم
جدير بالذكر أن الشاعر هو من قام بتصميم الغلاف مستعينا بتقنيات الذكاء الصناعى فى عمل لوحة الغلاف وعمل التنسيق الداخلى له.
يذكر أن الكاتب الدكتور محمد حلمى حامد، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى عام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.
صدر له تسعة دواوين هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان“هنا بيتى”
(2021) إضافة الى هذا الديوان كما أن للدكتور محمد حلمي حامد العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).
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