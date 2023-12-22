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فعاليات حياة كريمة ومعارض وأنشطة لذوى الاحتياجات بمحافظات مصر خلال أسبوع

12/22/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة
برئاسة عمرو البسيونى، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة حتى الخميس المقبل 28 ديسمبر الحالى، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.
ومن أبرز تلك الفعاليات افتتاح معرض ملتقى مراسم الأقصر بقاعه الهناجر بدار الأوبرا المصرية الاثنين المقبل، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير، ويشارك به 14 فنانا تشكيليا ومن المقرر أن يستمر حتى 30 ديسمبر.
وفى محافظة الغربية تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، بدءا من الأحد 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام فى زفتى، المحلة الكبرى، كفر الزيات، بسيون، وقطور.
وفى محافظة الدقهلية تنظم هيئة قصور الثقافة لقاء للاحتفاء بذكرى الكاتب الكبير الراحل فؤاد حجازى، أحد أهم الكتّاب الذين أثروا الحياة الثقافية والإبداعية فى مصر والعالم العربى، وذلك يوم الأحد المقبل بقصر ثقافة المنصورة، ضمن برنامج "عطر الأحباب".
كما تنظم هيئة قصور الثقافة عدة لقاءات بالمحافظات بمناسبة الاحتفاء بذكرى ميلاد الشاعر والسيناريست صلاح چاهين، ومناقشة سيرته الذاتية وأشهر أعماله خلال حياته العملية، بالإضافة إلى الاحتفاء بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم من خلال لقاءات أدبية ومسابقات لاكتشاف المواهب في مجالي الإنشاد والغناء.
كما تواصل قصور الثقافة بالمحافظات تنظيم اللقاءات الأدبية طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية المختلفة سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب، والأطفال بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.
ويشهد هذا الأسبوع استمرار الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعام الميلادي الجديد، إلى جانب استمرار عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة، والمقدمة مجانا للجمهور على مسرح السامر بالعجوزة.
ويواصل قصر السينما بجاردن سيتي تقديم العروض السينمائية المجانية، ضمن برنامجه الشهري الذي يتنوع بين نادي السينما العالمية والأوروبية وسينما التحريك.
كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، الخط العربي، الفنون الشعبية، وأساسيات الخياطة، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية المتنوعة منها الطرق على القصدير، إعادة تدوير خامات البيئة، وأشغال الخرز.
وتضم الأجندة عددا من اللقاءات التى تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها محاربة الإرهاب والتطرف الفكرى، التوازن البيئى، حقوق الطفل، صحة المرأة، بناء الشخصية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.
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